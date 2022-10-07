Zonguldak'ta çanak anten yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, komşular arasında çanak anten takılması nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta aynı binada oturan Semih Ö. ile Sezai Ç. arasında çanak anten takılması meselesinden tartışma çıktı. Eşlerin de katılmasıyla büyüyen kavgada, 4 kişi baltayla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



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