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Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

24.01.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında dumandan zehirlendiği değerlendirilen kişi hayatını kaybetti.

Birlik Mahallesi Yıldırım Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Mehmet K'nin (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet K'nin cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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