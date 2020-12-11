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Zonguldak'ta cinsel istismar sanığına 31 yıl hapis cezası verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta cinsel istismar sanığına 31 yıl hapis cezası verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşları 4 ile 15 arasında değişen 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.K. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık H.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 7 çocuğa karşı suçlamalarla ilgili yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Heyet, sanık H.K'nin, bir çocuğa karşı ise "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "müstehcenlik" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere 31 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Ereğli ilçesinde bakkal işleten H.K, çikolata ve şeker verdiği, yaşları 4 ile 15 arasında değişen 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine 13 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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