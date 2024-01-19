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Zonguldak'ta düğünde ölümlü kavgaya ilişkin baba ve oğlu yargılanacak

AA AA
19.01.2024 14:16 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin baba ve oğlu hakkında dava açıldı.

Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 11 Haziran 2023'te, bir düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın K'nin (25) silahla ölümüne ilişkin, tutuklu M.K. (20) ile babası tutuksuz sanık V.K. (46) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet ve 18 yıl hapis; baba V.K. hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bulunan kovanların 9'unun M.K'nin, 3'ünün Akın K'nin, 6'sının V.K'nin silahından çıktığı yer aldı.

Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAY

Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 11 Haziran 2023'te, bir düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Akın K. (25) karın bölgesinden, M.K. sol ayağından silahla, O.K. ise yüzünden kesici aletle yaralanmıştı.

Amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenilen Akın K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Zonguldak düğün tartışma iddianame silahlı kavga

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