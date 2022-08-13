Zonguldak'ta genç hasta kapalı böbrek taşı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Zonguldak'ta 26 yaşındaki hastadan 30 böbrek taşı çıkarıldı.

Umut Öztürk, sol yan tarafındaki ağrıları nedeniyle bir hastaneden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Anabilim Dalına yönlendirildi.

Yapılan tahlillerde sol böbrekte boyutu 5 santimetreyi geçen, her odacığı kaplayan çok sayıda taş saptandı.

Doktor Öğretim Üyesi Engin Denizhan Demirkıran ve ekibi, hastayı sırt üstü pozisyonda böbreğin üst odacıklarını idrar kanalından giren "fleksible urs", böbreğin alt odacıklarındaki taşları da sırt bölgesinden açılan yarım santimetrelik kesiden "nefroskop" cihazıyla tedavi etti.

"Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi" adı verilen ameliyat sonrası hastadan 30 taş çıkarıldı, bir kısmı da böbrek içinde lazer yardımıyla toz haline getirildi. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuştu.

Doktor Demirkıran, gazetecilere, hastayı hem sırt üstü pozisyonda hem de iki ayrı alandan böbreğe erişim sağlayarak ameliyat ettiklerini belirterek, "Hastanın sırtından küçük yarım santimetrelik delik açarak böbrek içine nefroskop dediğimiz cihazla erişim sağlayıp içerideki taşları boşaltırken, aynı zamanda doğal idrar kanalından fleksible urs cihazıyla hiçbir kesi yapmadan yukarıya doğru erişip iki ayrı cihazın aynı böbrek içinde çalışmasıyla gerçekleştirilen cerrahiyi uyguladık." dedi.

Umut Öztürk de herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.



