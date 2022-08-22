YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı

22.08.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybettiZonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Kütahya'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKütahya'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacakDenizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Zonguldak düğün tavuk

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
06:02
Öğle
13:01
İkindi
16:47
Akşam
19:50
Yatsı
21:19
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.