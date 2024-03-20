YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta iç mimar cinayeti şüphelisinin maktulün cenaze törenine katıldığı belirlendi

Zonguldak'ta iç mimar cinayeti şüphelisinin maktulün cenaze törenine katıldığı belirlendi

AA AA
20.03.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iç mimarın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin, maktulün cenaze törenine katıldığı öğrenildi.

İç mimar Bartu Can'ın Yumurta Kayalıkları mevkiindeki kamp alanında 10 Eylül 2023'te ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan iki zanlıdan adli kontrolle salıverilen M.Ö, jandarmada ve savcılıktaki ifadelerinde olayı bugüne kadar anlatmadığı için pişman olduğunu belirtti.

Şüpheli M.Ö. olay günü ormanlık alanda K.A. ile alkol aldığını, ortalığı toplamak için aracın dışına çıktığında arka koltuğa tanımadığı birinin bindiğini görünce korktuğunu, bu sırada diğer tutuklu şüpheli K.A'nın ve ardından da Can'ın birden otomobilden indiğini anlattı.

Neler olduğunu anlamak için aracın diğer tarafına geçtiği sırada birkaç el silah sesi duyduğunu, Can'ın yerde yattığını ve K.A'nın elinde marka ve modelini bilmediği tabancanın bulunduğunu gördüğünü öne süren M.Ö, olayın şokunu atlatınca K.A'ya "Ne yaptın abi sen?" şeklinde tepki verdiğini ancak cevap alamadığını aktardı.

Zanlı M.Ö, daha sonra Kandilli beldesi istikametine doğru gittiklerini ve olayda kullanılan silahı bir daha görmediğini iddia ederek, 1 Mart'ta K.A'yı aradığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kendisi bana, "Namaza cumaya gidiyorum.' dedi. Ben de 'Ne düşünüyorsun?' diye sordum. Bana, 'Ben senin numaranı dahi sildim.' dedi. Ben de telefonu kapatarak normal hayatıma devam ettim." ifadelerini kullandı.

Failin K.A. olduğunu savunan M.Ö, şunları kaydetti:

"Bartu'nun cenazesine katıldığım doğrudur. Şahsın babasını belediyede nikah memuru olması sebebiyle tanırım. Cenaze törenine katılmamın sebebi de budur. Aracın sol tarafına dolaşıp Bartu'yu yerde gördüğümde K.A. arasında tahmini 2-3 metre mesafe bulunuyordu. Kesinlikle K.A'nın Bartu'ya ateş ettiği anı görmedim fakat elinde silah olduğunu net şekilde gördüm. Bartu'yu ben öldürmedim, öldürülmesine de yardım etmedim."

OLAY

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkiinde kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), 10 Eylül 2023'te çadırın yakınında ölü bulunmuş, olaya ilişkin 19 Eylül'de gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesi üzerine oluşturulan özel ekibin soruşturmasında, olay sabahı ilçeye giriş ve çıkış saatleri arasındaki zaman farkı tutmayan ikisi taksici 3 zanlı 28 Eylül'de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekibin derinleştirdiği soruşturma kapsamında söz konusu tarihte olay yerinde bulunduğu tespit edilen zanlılardan K.A. 6 Mart'ta tutuklanmış, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gal arısı zararlısına karşı geliştirilen kestane fidanları üreticiye dağıtıldıGal arısı zararlısına karşı geliştirilen kestane fidanları üreticiye dağıtıldı
Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç 179 bin 424 olduZonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç 179 bin 424 oldu
Denizli’de 231 su tesisine 29 milyar 945 milyon TL yatırım yapıldıDenizli’de 231 su tesisine 29 milyar 945 milyon TL yatırım yapıldı
Anahtar Kelimeler:
yumurta İç mimar Zonguldak cenaze çadır kamp karadeniz ereğli

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Mart Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:49
Öğle
13:05
İkindi
16:29
Akşam
19:12
Yatsı
20:32

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Mart Çarşamba

Ebru eczanesi
Kilimli
Serhat eczanesi
Caycuma
Yeditepe eczanesi
Kozlu
Cumhuriyet eczanesi
Alapli
Saglik eczanesi
Caycuma
Müge eczanesi
Merkez
Övül eczanesi
Eregli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.