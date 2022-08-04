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Zonguldak'ta işçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi

04.08.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta işçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ta işçi servisi midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden Asım Ç'nin kullandığı 67 NP 800 plakalı işçi servisinin motor kısmı, Elvanpazarcık mevkisinde yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, içinde yolcu bulunmayan aracı hızla durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçilerini taşımakta kullanılan midibüs tamamen yandı.

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