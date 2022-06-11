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Zonguldak'ta maden ocağında 2 işçi hafif yaralandı

11.06.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta maden ocağında 2 işçi hafif yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde ocak içerisindeki eski üretim yerinde biriken sudan kaçmaya çalışan 2 işçi yaralandı.

Eksi 500 kodunda 16:00-24:00 vardiyasında "baca" diye tabir edilen alanda işçilerin tahkimat çalışması yaptığı sırada eski üretim yerinde birikmiş olan suyun aniden geldiğini fark eden 2 işçi alandan kaçmaya çalıştı.

Bu sırada diz ve ayak bileği burkulan 2 işçi yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi götürüldü.

Burada tedavilerinin ardından işçiler taburcu edildi.

Öte yandan eski üretim yerinde yaklaşık 20 gündür suyun biriktiği alanda suyun tahliyesi için gerekli sondajların yapılıp önlem alındığı öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, AA muhabirine, kazanın büyük olmadığını anlatarak, "Bununla atlattığımıza dua ediyoruz. Arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun. Rabbim daha büyük kazalar göstermeden arkadaşlarımıza çalışmak nasip etsin. Şu an iyiler, herhangi bir sıkıntıları yok." dedi.

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