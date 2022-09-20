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Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

20.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan: - "Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz"

Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü.

Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, Ereğli-Filyos arasında avladıkları tonlarca palamutla Kozlu Limanı'na döndü.

Buradan hal ve işletmelere gönderilen balıkların bir kısmı tırlara yüklenerek çeşitli bölgelere de dağıtıldı.

Palamudun tanesi, kentteki tezgahlarda büyüklüğüne göre 20-50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, Ereğli-Filyos arasındaki alanda tonlarca kilo palamut avlandığını söyledi.

Limana yanaşan her teknenin yaklaşık 1000 kasa balık getirdiğini anlatan Kayhan, "Bu durum Zonguldak ekonomisine her yönden yansıyor; gıda, kumanya ve halkımızın balığı ucuza yemesi açısından. Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz." dedi.

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palamut Zonguldak Kozlu Karadeniz balıkçılık

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