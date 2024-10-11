Zonguldak'ta silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından Yüksel K. (46) ve dayısı Hayrettin Ç'ye (60) silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Yüksel K. ve Hayrettin Ç. yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Hayrettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.