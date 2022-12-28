Zonguldak'ta temizlik personeli promosyon parasıyla tekerlekli sandalye bağışladı

Zonguldak Belediyesinde 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz (56), banka promosyonuyla aldığı tekerlekli sandalyeyi Çatalağzı Engelliler Derneğine bağışladı.

Tekerlekli sandalye, 19 yaşındaki ihtiyaç sahibi engelli bireye teslim edildi.

Yılmaz, gazetecilere, engelli bir kişiyi sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sağlıklı herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Yılmaz, "Herkesin elini taşın altına koyması gerek. Herkesi böyle duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas da duyarlı davranışından dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek, "Tekerlekli sandalye bağışında bulunmak çok özverili bir davranıştır. Abdurrahman ağabeyimiz sürekli sokaklarda olduğu için engellilerin durumunu görüyor. Çok duyarlı bir davranış yaptı." diye konuştu.

