Zonguldak'ta toptan markette çıkan yangına müdahale ediliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki toptan markette çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşiltepe-Kepez karayolu mevkisinde, bir toptan markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güzergahın bir bölümünü ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri, yangının etkisiyle elektriği kesilen toptan marketin kepenklerini keserek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Cep telefonuyla görüntü almaya çalışan bazı vatandaşlar, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin gerekli önlemleri alarak yangına müdahalede bulunduğunu, can kaybının olmadığını söyledi.

Ekiplerin, marketin bazı bölümlerinde devam yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

