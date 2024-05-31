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Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

AA AA
31.05.2024 08:31
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu.

Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencisi D.K. (21), kaldığı yurtta tuvalete gitti.

D.K'nin uzun süre buradan çıkmaması üzerine arkadaşı durumu yurt görevlilerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K'nin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından D.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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kalp krizi Zonguldak öğrenci ölü bulundu yurt

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