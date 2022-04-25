Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

​​​​​​​ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışmada, M.D, E.S, K.H, S.Ö, B.O, A.İ, T.O. ve F.K gözaltına alındı.

​​​​​​​Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyarıcı hap, kullanma aparatı ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö, B.O, A.İ ve T.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapılan M.D, E.S. ve K.H. ise emniyetten salıverildi.

