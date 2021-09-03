Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kılıç Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüpheliler A.K, B.D, B.Ş, C.C, R.K ve S.B. operasyonla yakalandı, 1 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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