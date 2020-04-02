Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi

Van Zootekni Derneği Başkanı ve Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra daha büyük sorunlarla karşılaşılmaması için Tarım Eylem Planı'nın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyada olağanüstü bir durumun yaşandığını, en güçlü ekonomilerde bile sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe salgından dolayı yaşanabilecek üretim kesintilerinin gıda tedariki açısından tehlike oluşturacağını belirten Erkan, hayvansal ve bitkisel üretimin bütünü olan tarımın diğer sektörlerden farklı olduğunu ifade etti.

- "Çözüm önerileri getirilmeli"

Tarım sektöründe zamana bağlı faaliyetlerin büyük bölümünün ötelenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erkan, şöyle konuştu:

"Bir süt sığırı işletmesinde sağımı erteleyemezsiniz. Hasat zamanı gelen sebzenin, meyvenin dalından alınması gerekir. Baharın yüzünü gösterdiği bugünlerde, ülkemizin pek çok yöresinde tohumun toprağa atılması ve hayvanın merayla buluşması gerekiyor. Toplum sağlığını korumak, can kaybını en düşük seviyede tutabilmek adına hayatı yavaşlatacak birçok adım atıldı. Tüm önlemleri destekliyoruz. Hayatı yavaşlatırken tarımsal üretim boyutunu ayrı değerlendirmeliyiz. Aksine üretime, tarımsal ürüne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ve yakın gelecekte faklı önlemler almak zorundayız. Bitkisel üretimde yaşanabilecek aksamaların özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde sıkıntıya neden olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır. Gelecek yıl raflarda bakliyat, salça ya da zeytin bulmak istiyorsak aksamaya neden olabilecek olumsuzlukları öngörüp gecikmeden çözüm önerileri getirilmelidir."