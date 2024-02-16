Zor günler geçiren Türk sinemasının usta ismi Serpil Örümcer'den taciz itirafı geldi! "Göğsümün arasına..."

70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan sanatçı Serpil Örümcer, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Örümcer, zor günler geçiriyor.

Yaptığı paylaşımda "Ben bu resimlerini 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sevgiler, saygılar" ifadelerini kullanmıştı.

Aramızda Kalmasın programının konuğu usta sanatçı Serpil Örümcer oldu. Örümcer hayatıyla ilgili konulardan bahsederken daha önce tacize de uğradığını açıkladı.

"MASA MASA DOLAŞIYORSUNUZ"

Örümcer, "Gazinoda ben şarkı söylüyorum. Ben Batı müziği söylerim. Adam benden Arabesk istiyor ya da türkü istiyor. Herkesin bir konumu var. Benim zamanımda türkücü türkü söylerdi, Türk Sanat Müziği ise Türk Sanat Müziği yapanlar söylerdi. Gazinoda masa masa dolaşıyorsunuz, adamlar göğsüne para sıkıştırıyor. Para sıkıştırırken göğsünü tutuyor. Birinin elini yakaladım bu eli yaparım şimdi bir şeyler dedim" şeklinde konuştu.

Örümcer, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki böyle şeylerle karşılaştık. Bir günlük konsere gitmiştim. Oradaki beyefendi peşime takıldı. Ben İstanbul'a gidiyorum sizi de götüreyim. Evde erkek olmadığını görünce peşime takıldı. Kovuyorum açıkçası yapıştı. Bana zorla nikah yaptı. Tehditler savurdu."





