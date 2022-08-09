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Zorbalık sahnesiyle dikkat çekmişti! Duy Beni dizisi şimdi de...

09.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy beni dizisi son zamanlarda gündem olmaya devam ediyor. Oldukça fazla seveni bulunan dizinin zorbalık sahneleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Birçok izleyici bu sahnelerden rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında zorbalık konularına değinildi.

Duy Beni dizisi yayınlandığı günden itibaren ilgi görmeyi başardı. Oldukça geniş oyuncu kadrosuna sahip olan Duy Beni dizisi her bölümüyle sosyal medyada olaya neden oluyor. Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak ve Bedia Ener gibi isimlerin başrolü paylaştığı dizide en son zorbalık sahneleriyle dikkat çeken dizi 6.bölüm fragmanında zorbalık konusuna değindi.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yeni Proje (17)

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) 'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla (Helin Kandemir)'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır. Ekim de bu bursu kazanarak okula girer. Ancak işler onun düşündüğü gibi gitmez ve arkadaşlarının kötü muamelesine maruz kalır.


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Anahtar Kelimeler:
Berk Hakman rabia soytürk
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