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Zorbay Küçük'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan'a skandal sözler!

18.12.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcularla, hakem Zorbay Küçük arasında gerilim yaşandı.

Zorbay Küçük'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan'a skandal sözler!
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı futbolcularla hakem Zorbay Küçük arasında gergin anlar yaşandı. İşte yaşananlar ve açıklamaları...

ZORBAY KÜÇÜK İLE YAŞANANLAR

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı oyunculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediği iddia edildi. Zorbay Küçük'ün Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın? Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın" sözlerini kullandığı iddia edildi.

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İLK VUKATI DEĞİL

Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Ocak 2019 geldi. Hatırlanacağı üzere Küçük, o dönem Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçında benzer bir söylemi gerçekleştirmişti.

GÜNAY GÜVENÇ'İN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Küçük, maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gaziantep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşamış, tartışma büyüyünce tecrübeli oyuncunun üstüne yürümüştü. 29 yaşındaki hakemi araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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