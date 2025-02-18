Zorbay Küçük'e ne dediler? Rize'de tartışılan gol pozisyonunda faul var mı? İşte beIN Trio yorumları...

Pazartesi akşamı evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, derbi öncesi 6 puan farkını korudu. Victor Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti hediye etti. Eren Elmalı, Frankowski ve Mario Lemina gibi yeni transferler ilk kez forma giydi. beIN Trio ekibi maçın hakemi Zorbay Küçük'ü başarılı buldu.
BAHATTİN DURAN: Osimhen'in Alikulov'a faulü yok. El teması var ama ihlal yok. Galatasaray'ın attığı golde ihlal olduğunu düşünmüyorum.
BÜLENT YILDIRIM: Hakem burada etkiye bakar. Darbede etki yok, gol kararında etki yok. Çaykur Rizesporlu Alikulov kendisini yere bırakıyor.
DENİZ ÇOBAN: Osimhen rakibine basarak yükselmiyor. Bence ihlal değil, hakemin kararı doğru.
BAHATTİN DURAN: Rizeli oyuncunun hafif bir teması var fakat penaltı değil.
BÜLENT YILDIRIM: Bir şarj var riskli müdahale ama Sara teması göstermek için kolları kaldırmış penaltı değil.
DENİZ ÇOBAN: Etkili bir itme yok, hakemin kararı doğru.
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