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Zorbay Küçük'e ne dediler? Rize'de tartışılan gol pozisyonunda faul var mı? İşte beIN Trio yorumları...

18.02.2025 11:48
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Galatasaray, zorlu deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında Osimhen'in golleriyle 3 puana uzandı. Nijeryalı yıldız iki kafa golüyle tabiri caizse Galatasaray'ı hayata döndürdü. AZ Alkmaar deplasmanında alınan farklı mağlubiyet sonrası Rize'de de maça istediği gibi başlayamayan sarı kırmızılılar ikinci yarıdaki değişikliklerle sonuca gitti. Hakem Zorbay Küçük, hakemlerden nasıl yorumlar aldı, Osimhen'in ilk golü öncesi faul var mı?

Zorbay Küçük'e ne dediler? Rize'de tartışılan gol pozisyonunda faul var mı? İşte beIN Trio yorumları...

Pazartesi akşamı evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, derbi öncesi 6 puan farkını korudu. Victor Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti hediye etti. Eren Elmalı, Frankowski ve Mario Lemina gibi yeni transferler ilk kez forma giydi. beIN Trio ekibi maçın hakemi Zorbay Küçük'ü başarılı buldu.

  1. dakika Toreira elle oynadı. Hakem Zorbay Küçük oyunu durdurdu. Toreira'ya sarı kart gerekli miydi? beIN Trio ekibi bu pozisyonda sarı kartın gereksiz olduğunu belirtti. Hem Bülent Yıldırım, hem Deniz Çoban hem de Bahattin Duran aynı noktada birleşti.

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"OSİMHEN'E SARI KARTI ATLADI"

  1. dakikada Osimhen ile Hojer arasındaki pozisyonda faul düdüğü çalmadı. Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın üçü de bu pozisyonda Rizespor lehine faul verilmesi gerektiğini ayrıca Osimhen'e sarı kart çıkması gerektiğini savundu. Zorbay Küçük bu pozisyonu atladı.

OSİMHEN'İN İLK GOLÜNDE FAUL VAR MI?

BAHATTİN DURAN: Osimhen'in Alikulov'a faulü yok. El teması var ama ihlal yok. Galatasaray'ın attığı golde ihlal olduğunu düşünmüyorum.

BÜLENT YILDIRIM: Hakem burada etkiye bakar. Darbede etki yok, gol kararında etki yok. Çaykur Rizesporlu Alikulov kendisini yere bırakıyor.

DENİZ ÇOBAN: Osimhen rakibine basarak yükselmiyor. Bence ihlal değil, hakemin kararı doğru.

ÜST

OLAWOYİN - SARA POZİSYONU PENALTI MI?

BAHATTİN DURAN: Rizeli oyuncunun hafif bir teması var fakat penaltı değil.

BÜLENT YILDIRIM: Bir şarj var riskli müdahale ama Sara teması göstermek için kolları kaldırmış penaltı değil.

DENİZ ÇOBAN: Etkili bir itme yok, hakemin kararı doğru.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor zorbay küçük galatasaray Osimhen
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