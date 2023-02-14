YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Zorunlu deprem sigortası poliçesinde artış

Zorunlu deprem sigortası poliçesinde artış

14.02.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 11.1 milyon adete ulaştı.Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 13 Ocak 2023 itibarıyla 11 milyon 147 bin 148 adete ulaştı.

Zorunlu deprem sigortası poliçesinde artış

Sigortalılıkların artmasıyla 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 55,60’ı deprem riskine karşı teminat altına alındı.

Zorunlu deprem sigortası 2023 yılı itibariyle betorname yapılar 3 bin 16 TL’ye diğer yapılar ise 2 bin 80 TL’ye yapılıyor.
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında bulunuyor.

DASK TEMİNAT TUTARI

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 bin TL olarak uygulanıyor.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

DASK NASIL YAPILIR?

Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından gerçekleşir. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçe sorgulama işlemleri e-Devlet ve DASK resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra Poliçe Sorgulama yazıp Doğal Afet Sigortaları Kurumu adı altında yer alan sekmeye tıklayınca gerekli bilgileri doldurduktan sonra poliçe sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TSE depremzedeler için güneş panelleri kurduTSE depremzedeler için güneş panelleri kurdu
Sivas'ta berberler ve kuaförler, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yaptıSivas'ta berberler ve kuaförler, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yaptı
Hatay’da salgın hastalıkların önüne geçilecekHatay’da salgın hastalıkların önüne geçilecek
Anahtar Kelimeler:
deprem

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:51
İkindi
15:49
Akşam
18:16
Yatsı
19:32
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.