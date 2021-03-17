Zorya, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alacak mı?

Zorya Genel Direktörü Stanislav Oganov, Rus basınında Meta-ratings.com.ua sitesine konuştu ve Fenerbahçe'den kiraladıkları Allahyar Sayyadmanesh için mesaj yolladı.

19 yaşındaki İranlı oyuncu için bir girişimleri olmadığını belirten yönetici, "Dürüst olmak gerekirse, onu 1,5 milyon euroya almak istediğimiz iddialarını ilk kez duydum. Fenerbahçe ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Onun için 1 yıllık daha kiralık anlaşmamız var ve acele etmemize gerek yok. Şu anda sakiniz, Shakhtar'ın onu istediğiyle ilgili de bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

"KULÜP ALLAHYAR'DAN MEMNUN"

Allahyar Sayyadmanesh'ten memnun olduklarını da vurgulayan Stanislav Oganov, "Gelecekte bonservisini alır mıyız, göreceğiz. Futbolda bir anda her şey değişebilir. Şu ana kadar böyle bir görüşmemiz olmadı. Kulüp ondan memnun, oyuncu da kendisine olan güvenden mutlu, bunu saklayamam. Taraftarlar da mutlu ancak Allahyar'ın geleceğiyle ilgili konuşmak için çok erken." dedi.

Bu sezon Zorya'da toplamda 16 maçta 697 dakika süre alan Allahyar, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

