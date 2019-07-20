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ZTE’de SD855 Plus yongasını tercih etti

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TEKNOLOJİ  | 20.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Asus’un yeni oyun odaklı telefonu ROG Phone 2’de Snapdragon 855 Plus kullanacağını açıklamasının akabinde ZTE de Nubia Red Magic 3 modelini güncelleme kararı aldı.

ZTE’de SD855 Plus yongasını tercih etti

Akıllı telefon sektöründeki rekabet gün geçtikçe biraz daha artıyor. Genel olarak üreticiler, en iyisi olabilme yolunda yoğun çaba sarf ediyorlar. Özellikle belli başlı kategorilerde rekabetin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanlardan birisi de oyun odaklı akıllı telefonlar.

Hatırlanacağı üzere Asus, kısa süre önce yeni oyun telefonu ROG Phone 2’de Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 855 Plus’ı kullanacağını açıklamıştı. Normal SD855’e oranla CPU tarafında yüzde 4, GPU tarafında ise yüzde 15 daha hızlı olan bu yonga seti, oyun odaklı akıllı telefonlar için tasarlandı.

Asus’un bu açıklamasını takiben ZTE’den beklenmedik bir çıkış geldi. Çinli akıllı telefon üreticisi kısa süre önce tanıttığı Nubia Red Magic 3 modelini güncelleyeceğini açıkladı. Yani önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan Nubia Red Magic 3 cihazlarında da aynı ROG Phone 2’de olduğu gibi. Snapdragon 855 Plus yonga seti yer alacak.

Elbette bu yonga setinin telefon fiyatına da pozitif yönlü bir yansıması olacaktır. Ya da ZTE hali hazırda satışta olan Red Magic 2’nin fiyatını biraz aşağıya çekerek, SD855 Plus’lı versiyonu normal fiyattan satışa sunabilir. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
ZTE asus

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