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Zuhal Olcay'ın eski aşkları bir arada eğlendi

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

Zuhal Olcay’ın ilk eşi Selçuk Yöntem ile uzun süre aşk yaşadığı Haluk Bilginer yeni yıl kutlamasında karşılıklı dans etti.

Zuhal Olcay'ın eski aşkları bir arada eğlendi

Aşkın Nur Yengi, Kıbrıs-Girne’deki Rocks Otel’de sahneye çıktı.

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Kendisini dinleyenler arasında 2012’de boşandığı, kızının babası Haluk Bilginer de vardı.

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Yeni yıla birlikte giren Haluk Bilginer ile Selçuk Yöntem’in samimiyeti de dikkat çekti.

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Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ile 1976’da evlenip 3.5 yıl sonra boşandı. Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay’ın evliliği 13 yıl sürdü, 2004’te bitti.

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Aşkın Nur Yengi eski eşi Haluk Bilginer ile aşk şarkılarında düet yaptı.

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Zuhal Olcay haluk bilginer selçuk yöntem

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