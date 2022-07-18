Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

İzdivaç programları ile ekranlarda popülerliğini geri kazanan Zuhal Topal son olarak, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programını sundu. Yıllardır ekranda olan isim, tatil paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Sıcak havaların gelmesiyle ünlü isim Zuhal Topal da soluğu serin sularda aldı.

Takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Zuhal Topal, havuzun içinden adeta şov yaptı.

Havuzun içinden çıkarak saçlarını geriye attığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

O anları saniye saniye kaydetti.

Topal, sosyal medya hesabından ailesiyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

2008'de evlenen Topal ile Koray Saygıner ikilisinin Lina Saygıner adında çocuğu bulunuyor.





