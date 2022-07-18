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  4. Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

18.07.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Zuhal Topal kariyerine ilk adımı oyunculuk ile attı. Palavra Aşklar, Selena, Sihirli Annem gibi projelerde yer alan ve oyunculuğuyla dikkat çeken isim, aynı başarısını sunuculuk alanında da gösterdi. Son zamanlarda ekranların gözde isimlerinden biri olan Zuhal Topal, tatil paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

İzdivaç programları ile ekranlarda popülerliğini geri kazanan Zuhal Topal son olarak, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programını sundu. Yıllardır ekranda olan isim, tatil paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Sıcak havaların gelmesiyle ünlü isim Zuhal Topal da soluğu serin sularda aldı.

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

Takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Zuhal Topal, havuzun içinden adeta şov yaptı.

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

Havuzun içinden çıkarak saçlarını geriye attığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

O anları saniye saniye kaydetti.

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

Topal, sosyal medya hesabından ailesiyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

2008'de evlenen Topal ile Koray Saygıner ikilisinin Lina Saygıner adında çocuğu bulunuyor.

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

Zuhal Topal adeta şov yaptı! Havuzun içinden mayosuyla saniye saniye paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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