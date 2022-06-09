Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu! "Genç kızlara taş çıkartırsınız"

Eski oyuncu Zuhal Topal, izdivaç programlarının ardından şimdi de yemek programı sunuculuğunu üstleniyor. Kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Topal, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpıyor.
Taksim meydanında boydan verdiği pozunu paylaşan Topal'ın fiziğine övgü yağdı.
Topal, bir takipçisinin, "Genç kızlara taş çıkartırsınız" yorumunu sabitledi.
Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde spor salonundan verdiği mini şortlu pozuyla magazin gündeminde yer almıştı.
O poza, "Bitmeyen enerji", "Fidan gibisin", "Yine fitsiniz" yorumları gelmişti.
Ünlü isim Topal, yaklaşık 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ile aşk dolu evliliğine devam ediyor.
Ünlü sunucu çocukları ve eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
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