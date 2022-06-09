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Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu! "Genç kızlara taş çıkartırsınız"

09.06.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk ve sunuculuk alanlarındaki başarısı ile uzun yıllardır ekranlarda olan Zuhal Topal, Türkiye'nin en tanıdık simalarından biri oldu. Şimdilerde Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, fiziğiyle sosyal medyada olay oldu.

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu! "Genç kızlara taş çıkartırsınız"

Eski oyuncu Zuhal Topal, izdivaç programlarının ardından şimdi de yemek programı sunuculuğunu üstleniyor. Kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Topal, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpıyor.

FİZİĞİYLE OLAY OLDU

Taksim meydanında boydan verdiği pozunu paylaşan Topal'ın fiziğine övgü yağdı.

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

Topal, bir takipçisinin, "Genç kızlara taş çıkartırsınız" yorumunu sabitledi.
Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde spor salonundan verdiği mini şortlu pozuyla magazin gündeminde yer almıştı.

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

O poza, "Bitmeyen enerji", "Fidan gibisin", "Yine fitsiniz" yorumları gelmişti.

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

Ünlü isim Topal, yaklaşık 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ile aşk dolu evliliğine devam ediyor.

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

Ünlü sunucu çocukları ve eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

Zuhal Topal fiziğiyle olay oldu!

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Zuhal Topal
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