Zuhal Topal'ın gözlerden uzak kalan kardeşini görenler şaşıp kaldı!

Yeni sezonda TV8'e geçen ünlü sunucu Zuhal Topal'in kardeşi Alpaslan Topal'ı görenler şaşıp kalıyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Alpaslan Topal, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. İşte Zuhal Topal'in kardeşi Alpaslan Topal:

KARDEŞİNE EVLİLİK SİNYALİ VERDİ

Zuhal Topal, kardeşi Alpaslan Topal ile poz verdiği bir paylaşımına ''Kardeş, arkadaş, evlat, can... E artık benim de bir yeğenim olsun” notunu düşmüştü.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki 'Suzan' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Selena dizisinde 'Fitnat' karakterine hayat verdi. Birçok projede yer alan Topal, Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla sunuculuğa adım attı. 2018-2021 yılları arasında "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 2021 yılında FOX'un istediği zammı yapmadığı gerekçesiyle TV8'e geçti ve "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu yaptı.

ZUHAL TOPAL'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

-Program-

2002 Film Gibi

2004 Hokus Pokus

2007 Şarkı Söylemek Lazım

2009-2011 Zuhal Topal'la İzdivaç

2011 4/4'lük Kadın

2012 Kazanmak İçin 1 Dakika

2012 Hayata Dair

2014 Cümbür Cemaat

2015-2017 Zuhal Topal'la

2018-2021 Zuhal Topal'la Sofrada

2021- günümüz Zuhal Topal'la Yemekteyiz

-Dizi/Film-

2002 Suluboya

2004 Yol Palas Cinayeti

2009 Kirpi

2010 Deli Deli Olma

2011 Avrupa Avrupa

2011 Geniş Aile

2009 Geniş Aile

2009 Papatyam

2008 Komedi Türk

2006 Kaybolan Yıllar

2006 Tutkunum Sana

2006-2008 Selena

2006 Tarık ve Diğerleri

2005 Haylaz Babam

2005 El Bebek Gül Bebek

2004 Avrupa Yakası

2003-2006 Sihirli Annem

2002 Ev Hali Mine

2002 Lahmacun ve Pizza

2002 Reyting Hamdi

2000 Çekirdek Aile

2000 Kurşun Kalem

2000 Zehirli Çiçek

2001 Dadı Hostes

1999 Sevda Kondu

1998 Ruhsar

1996 Gurbetçiler

1996 Yazlıkçılar

1997 Kara Melek

1995 Çiçek Taksi

1995 Palavra Aşklar



