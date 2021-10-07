Zuhal Topal'ın gözlerden uzak kalan kardeşini görenler şaşıp kaldı!

Yeni sezonda TV8'e geçen ünlü sunucu Zuhal Topal'in kardeşi Alpaslan Topal'ı görenler şaşıp kalıyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Alpaslan Topal, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. İşte Zuhal Topal'in kardeşi Alpaslan Topal:
Zuhal Topal, kardeşi Alpaslan Topal ile poz verdiği bir paylaşımına ''Kardeş, arkadaş, evlat, can... E artık benim de bir yeğenim olsun” notunu düşmüştü.
Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki 'Suzan' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Selena dizisinde 'Fitnat' karakterine hayat verdi. Birçok projede yer alan Topal, Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla sunuculuğa adım attı. 2018-2021 yılları arasında "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 2021 yılında FOX'un istediği zammı yapmadığı gerekçesiyle TV8'e geçti ve "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu yaptı.
-Program-
2002 Film Gibi
2004 Hokus Pokus
2007 Şarkı Söylemek Lazım
2009-2011 Zuhal Topal'la İzdivaç
2011 4/4'lük Kadın
2012 Kazanmak İçin 1 Dakika
2012 Hayata Dair
2014 Cümbür Cemaat
2015-2017 Zuhal Topal'la
2018-2021 Zuhal Topal'la Sofrada
2021- günümüz Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-Dizi/Film-
2002 Suluboya
2004 Yol Palas Cinayeti
2009 Kirpi
2010 Deli Deli Olma
2011 Avrupa Avrupa
2011 Geniş Aile
2009 Geniş Aile
2009 Papatyam
2008 Komedi Türk
2006 Kaybolan Yıllar
2006 Tutkunum Sana
2006-2008 Selena
2006 Tarık ve Diğerleri
2005 Haylaz Babam
2005 El Bebek Gül Bebek
2004 Avrupa Yakası
2003-2006 Sihirli Annem
2002 Ev Hali Mine
2002 Lahmacun ve Pizza
2002 Reyting Hamdi
2000 Çekirdek Aile
2000 Kurşun Kalem
2000 Zehirli Çiçek
2001 Dadı Hostes
1999 Sevda Kondu
1998 Ruhsar
1996 Gurbetçiler
1996 Yazlıkçılar
1997 Kara Melek
1995 Çiçek Taksi
1995 Palavra Aşklar