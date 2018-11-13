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Zuhal Topal'la Sofrada'da kaynanadan şoke eden hareket

DİZİ HABERLERİ  | 13.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

Zuhal Topal'la Sofrada programında ekran karşısındakileri şoke eden anlar yaşandı. Gelinini elindeki zille çağıran kayınvalide herkes tarafından eleştirildi.

Zuhal Topal'la Sofrada'da kaynanadan şoke eden hareket

Zuhal Topal'la Sofrada programında masadaki herkesi ve ekran başındakileri şoke eden anlar yaşandı. Bu anlar sosyal medyada eleştirildi.

Yemekleri hazırlayan gelinini masaya elinin altında tuttuğu kırmızı zille çağıran kayınvalide geceye damga vurdu.

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Elindeki zili defalarca kez sallayarak sofradaki yarışmacıların da tepkisini çeken kayınvalide ile bir başka yarışmacı arasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

Geliniyle arasında beş yaş fark bulunduğunun da altını çizen kayınvalide ile diğer yarışmacılar arasında şu diyaloglar yaşandı.

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'KIZIM DEĞİL GELİNİM'

Yarışmacının gelinini, masaya yanındaki zili çalarak çağırdığını gören bir başka kayınvalide ‘Bizim köyde zilleri kuzulara bağlarlar’ şeklinde bir çıkışta bulundu ve yaşananları ayıpladı.

Ayrıca zil çalan kayınvalideyi ‘O senin kızın’ şeklinde uyaran bir yarışmacı da ‘Kızım değil gelinim’ şeklinde bir yanıtla karşılaştı. Masadaki diğer kayınvalideler bu hareketi çok çirkin buldu.


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