Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 3 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı? Yarışmacılar ve puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi vatandaşlar tarafından merak edildi. Haftanın yarışmacılarıYeşim, Yusuf, Atakan, Hülya ve Aygül 75 bin TL'nin sahibi olmak için hünerlerini sergiledi. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısının birincisi bu akşam saat 16.00'da ekrana gelecek olan bölümde belli olacak. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı saat 16.00'da TV8'de yayınlanacak olan bölümde netleşecek.

Nirinci olan kişi 75.000 TL ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz'de haftanın kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki yarışma programıdır. 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı ve Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 yıl ara verip 4. sezonunda Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlandı.

Bir süre sonra TV8'e geçen programın sunuculuğunu ise Zuhal Topal yapmaktadır.





