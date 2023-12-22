Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 22 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 22 Aralık Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.
Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 22 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 75 bin TL ödülü kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Birinci gün yarışmacısı: Şükrü Bey
İkinci gün yarışmacısı: Şahin Bey
Üçüncü gün yarışmacısı: Aybüke Hanım
Dörüncü gün yarışmacısı: Sebahat Hanım
Beşinci gün yarışmacısı: Hülya Hanım