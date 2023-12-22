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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 22 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

22.12.2023 13:05 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün kazananı merak ediliyor. Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Yemekteyiz'de 22 Aralık Cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği program, hafta içi her gün TV8'de yayınlanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 22 Aralık Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı kim?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 22 Aralık Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal kapak

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 22 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 75 bin TL ödülü kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

zuhal topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (18-22 ARALIK 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Şükrü Bey

İkinci gün yarışmacısı: Şahin Bey

Üçüncü gün yarışmacısı: Aybüke Hanım

Dörüncü gün yarışmacısı: Sebahat Hanım

Beşinci gün yarışmacısı: Hülya Hanım

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