Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 8 Aralık Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 8 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 75.000 TL ödülün sahibi olacak. Kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (4-8 ARALIK 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Meltem Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Uğur Bey

Üçüncü gün yarışmacısı: Tursun Hanım

Dörüncü gün yarışmacısı: Yasin bey

Beşinci gün yarışmacısı: Dilan Hanım







