Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 8 Aralık Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.
Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 8 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 75.000 TL ödülün sahibi olacak. Kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
Birinci gün yarışmacısı: Meltem Hanım
İkinci gün yarışmacısı: Uğur Bey
Üçüncü gün yarışmacısı: Tursun Hanım
Dörüncü gün yarışmacısı: Yasin bey
Beşinci gün yarışmacısı: Dilan Hanım