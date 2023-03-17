Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı 17 Mart 2023 Cuma akşamı belli oldu. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışmada cuma günü haftanın puanları tek tek açıklandı. 13-17 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yapılan oylama sonucu birinci olan isim toplamda 40 puan aldı. Peki 7 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftasında cuma günü yapılan oylama sonucu birinci olan isim toplamda 40 puanla Selin Hanım oldu. Haftanın ikincisi ise 30'ar puan alan Nigar Hanım ile Oğuzhan Bey oldu.

Beşinci olan isim Onur Bey oldu. Toplamda 21 puan aldı. Haftanın dördüncüsü Sebahat Hanım oldu. Yarışmacı toplamda 27 puan alarak 50 bin TL'ye veda etti. Haftanın ikincisi ise iki yarışmacı oldu. Oğuzhan Bey ve Nigar Hanım toplamda 30'ar puan alarak ikinciliği paylaştı.

MASTERCHEF YARIŞMACISI ÇIKTI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yarışan yarışmacılardan Onur Dursun'un MasterChef'in eski yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.



MasterChef'in 2019 sezonunda yarışan Onur Dursun, yarışmaya erken veda eden yarışmacılardan olmuştu.

