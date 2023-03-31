Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Bugün yapılacak son yemeklerin ardından verilecek olan son puanlarla kazanan isim belli olacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Mart 2023 kazananı belli mi? İşte tüm merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. 31 Mart 2023 haftanın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.

Ekranla ilk tanışması ise 1994 yılında Kandemir Konduk'un "Palavra Aşklar" adlı dizisiyle Show Tv'de gerçekleşti.

Ardından üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi İç Mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında girdiği konservatuarın ikinci senesinde özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı ve 1997 yılında ise Müjdat Gezen' le birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

İlk başrolü konservatuarın son sınıfında Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadığı "Sevda Kondu" adlı dizi oldu.

Daha sonraki senelerde birçok dizide, tiyatro oyununda, sinema filminde ve reklam filminde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve sunuculuk yaptı. Zuhal Topal, birçok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer almıştır.



