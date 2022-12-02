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Zuhal Topal'la Yemekteyiz İtalyan salatalı volovan tarifi! Görünüşüyle hayran bırakan İtalyan salatalı volovan nasıl yapılır?

02.12.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finalinde Cuma günü nefis İtalyan salatalı volovan hazırlanıyor. Milföy hamuru kullanılarak yapılan İtalyan salatalı volovan hem görünüşü hem de lezzetiyle iştah kabartıyor. İzleyiciler 'İtalyan salatalı volovan nasıl yapılır? ' araştırmaları yapıyor. İşte leziz İtalyan salatalı volovan tarifi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İtalyan salatalı volovan tarifi! Görünüşüyle hayran bırakan İtalyan salatalı volovan nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk

Yemek davetlerinizde sofranıza yakışacak ara sıcak tarifler arıyorsanız İtalyan salatalı volovan tam size göre! Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan volovan milföy hamuru ve İtalyan salatasıyla enfes bir lezzet sunuyor.

MALZEMELER

  • Volovan için;
  • 12 adet milföy hamuru
  • 1 adet yumurta
  • İtalyan salatası için;
  • 300g garnitür (konserve kullanabilirsiniz)
  • 4 yemek kaşığı konserve mısır
  • Yarım su bardağı küp küp doğranmış kaşar peyniri
  • 10 adet minik doğranmış kornişon salatalık turşusu
  • 10 dilim Piliç Salam
  • 10 dilim Hindi Füme
  • 4 yemek kaşığı mayonez
  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • Tuz

TARİF

  • Milföylerin bir kısmı uygun yuvarlak bir kalıp ile kesilir. Diğer kısımdan da ilk kullandığımız kalıptan daha küçük bir kalıpla halkalar çıkarılır.
  • Fırın tepsisine daire şeklindeki milföyler yerleştirilir, üzerine yumurta akı sürülerek halka şeklindeki milföyler de üzerine konulur.
  • Ardından halka kısma yumurta sarısı sürülür, milföyün tabanına çatalla delikler açılır.
  • Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kabarıp kızarana kadar pişirilir.
  • Salata için, garnitür süzülerek derince bir kaba alınır, üzerine mısır, küp küp doğranmış kaşar peyniri, küçük küçük doğranmış turşu, şeritler halinde kesilmiş piliç salam ve hindi füme, süzme yoğurt, mayonez ve tuz eklenerek karıştırılır.
  • Fırından alınan volovanların ortalarına salatadan yerleştirilerek servis edilir.

AFİYET OLSUN!

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