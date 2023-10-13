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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 13 Ekim Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı kim oldu?

13.10.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün kazananı merak ediliyor. Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Ekim Cuma akşamı final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği program, haftaiçi her gün TV8'de yayınlanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 13 Ekim Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı kim?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 13 Ekim Cuma akşamı haftanın birincisi belli oluyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı hangi isim? İşte detaylar

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birinicisi seçiliyor.

Zuhal Topal kapak

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 13 Ekim Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

zuhal topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (9-13 EKİM 2023)

Birinci gün yarışmacısı : Özlem Hanım
İkinci gün yarışmacısı : Sadettin Bey
Üçüncü gün yarışmacısı : Hasan Bey
Dörüncü gün yarışmacısı : Ceyda Hanım
Beşinci gün yarışmacısı : Aleyna Hanım


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Zuhal Topal yemekteyiz ele

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