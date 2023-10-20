Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün kazananı merak ediliyor. Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 20 Ekim Cuma akşamı final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği program, haftaiçi her gün TV8'de yayınlanıyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 20 Ekim Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (16-20 EKİM 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Sema Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Neval Hanım

Üçüncü gün yarışmacısı: Fikret Bey

Dörüncü gün yarışmacısı: Yusuf Bey

Beşinci gün yarışmacısı: Yeliz Hanım







