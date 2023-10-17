Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neval kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Neval Eryılmaz aslen nereli, ne iş yapıyor?

Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. En güzel yemeği yapıp en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar büyük ödülün sahibi olabilmek için ter döküyor. Her bölümü sevilerek izlenen yarışmada bugün Neval Eryılmaz 75 bin TL mücadele edecek. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neval kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NEVAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gösterdiği tepkiler ve dobra çıkışlarıyla dikkat çeken Neval Eryılmaz 31 yaşında. İstanbul'da yaşayan Eryılmaz aslen Diyarbakırlı. Modelist ve edebiyat öğretmeni olduğunu söyleyen Neval Eryılmaz kişisel gelişimle de ilgileniyor.





