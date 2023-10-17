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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neval kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Neval Eryılmaz aslen nereli, ne iş yapıyor?

17.10.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün Neval Hanım'ın günü. En güzel yemekleri yapıp rakiplerinden en yüksek puanı almak için mücadele edecek olan Neval Eryılmaz hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neval kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Neval Eryılmaz aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte hakkında tüm merak edilenler....

Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. En güzel yemeği yapıp en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar büyük ödülün sahibi olabilmek için ter döküyor. Her bölümü sevilerek izlenen yarışmada bugün Neval Eryılmaz 75 bin TL mücadele edecek. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neval kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm detaylar...

neval eryılmaz

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NEVAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gösterdiği tepkiler ve dobra çıkışlarıyla dikkat çeken Neval Eryılmaz 31 yaşında. İstanbul'da yaşayan Eryılmaz aslen Diyarbakırlı. Modelist ve edebiyat öğretmeni olduğunu söyleyen Neval Eryılmaz kişisel gelişimle de ilgileniyor.

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