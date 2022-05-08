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Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu! "Kumaş yetmemiş galiba"

08.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena, Sihirli Annem gibi bir zamanlara damga vuran uzun soluklu dizilerle akıllara kazınan Zuhal Topal, yıllar içerisinde ekran önünde birçok iş yaptı. Sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programıyla başarılı bir çıkış yakalayan Topal, sosyal medyada da oldukça aktif.

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu! "Kumaş yetmemiş galiba"

Film, dizi projeleriyle akıllara kazınan Zuhal Topal, sunuculuk alanında da başarı sergiledi. Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programını sunan Zuhal Topal, bu defa Instagram pozuyla gündeme geldi.

ZUHAL TOPAL KOMBİNİYLE DİKKAT ÇEKTİ

2008'de hayatını birleştirdiği eşi Koray Saygıner ile pozunu paylaşan Zuhal Topal, kombiniyle dikkat çekti.

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

'Bayram kostümü' diye adlandırdığı parçaya takipçilerinden, "Kumaş yetmemiş galiba", "Ben bir tek ceket görüyorum" gibi yorumlar geldi.

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

Aynı zamanda çok sayıda kullanıcı, 14 yıllık evli Koray Saygıner ve Zuhal Topal ikilisi için iyi dileklerini iletti.

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

Yaz sezonunu açan Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde bikinisiyle poz vermişti.

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

Başarılı sunucu sosyal medya hesabından ailesiyle sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

Zuhal Topal'ın Lina Saygıner adında bir çocuğu bulunuyor.

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu!

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Zuhal Topal
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