Zuhal Topal mini kostümüyle eleştiri oklarının hedefi oldu! "Kumaş yetmemiş galiba"

Film, dizi projeleriyle akıllara kazınan Zuhal Topal, sunuculuk alanında da başarı sergiledi. Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programını sunan Zuhal Topal, bu defa Instagram pozuyla gündeme geldi.

ZUHAL TOPAL KOMBİNİYLE DİKKAT ÇEKTİ

2008'de hayatını birleştirdiği eşi Koray Saygıner ile pozunu paylaşan Zuhal Topal, kombiniyle dikkat çekti.

'Bayram kostümü' diye adlandırdığı parçaya takipçilerinden, "Kumaş yetmemiş galiba", "Ben bir tek ceket görüyorum" gibi yorumlar geldi.

Aynı zamanda çok sayıda kullanıcı, 14 yıllık evli Koray Saygıner ve Zuhal Topal ikilisi için iyi dileklerini iletti.

Yaz sezonunu açan Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde bikinisiyle poz vermişti.

Başarılı sunucu sosyal medya hesabından ailesiyle sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Zuhal Topal'ın Lina Saygıner adında bir çocuğu bulunuyor.





