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Zuhal Topal Yemekteyiz'de yaşananlar karşısında şaştı kaldı! İnledi, titredi, ağlama krizi patlak verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.04.2024 14:51
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında son bölümde çok ilginç anlar yaşandı. Yarışmacılardan Kübra Hanım masada adının dahi anılmasını istemediği tatlıdan bahsetti. Tatlının adı anılınca inledi, titredi krize girdi. O anlar karşısında Zuhal Topal şaştı kaldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Kübra Hanım'a Zuhal Topal "şu yapılsa yemem yediğiniz bir yemek var mı?" diye sorduğunda "Kesinlikle o tatlıyı yapmayın. İnşallah menülerinizde yoktur. Eğer olursa büyük dehşet çıkartırım. Kriz geçiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kübra Hanım'ın sözleri sonrası bu tatlı merak edildi. Söyleyemediği için tatlının adını kağıda yazan Kübra Hanım o tatlıyı görürse bayılacağını söyledi. Zuhal Topal ise "Tatlıyı görünce bayılıyorsun tatlıyı" diyerek şoke oldu.

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Masadaki yarışmacılardan Efe Bey o tatlının kalburabastı olduğunu söyleyince olanlar oldu! Önce inlemeye başlayan Kübra Hanım daha sonra titremeye başladı, ardından da ağlama krizine girdi.

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Yarışmacı nedenini anlatırken de "Annem bu tatlıyı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben o tatlıyı yedim. Tatlıyı yedikten sonra kabus geçirdim. Kabusu tatlıyı yediğim için gördüğümü düşündüm. O tatlının böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum" dedi.

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Zuhal Topal o anlarda "Tövbe yarabbim" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Topal devamında "Sen kabusu tatlıya mı bağladın?" diyerek bu olaya anlam veremedi. Yarışmacılar ise Kübra Hanım sakinleşince kalburabastı deyince tepki vermeyince rol yaptığını söyledi.

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Kübra Hanım ise yeniden ağlamaya başladı. Topal ise bu duruma anlam veremedi.

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