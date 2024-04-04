Zuhal Topal Yemekteyiz'de yaşananlar karşısında şaştı kaldı! İnledi, titredi, ağlama krizi patlak verdi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Kübra Hanım'a Zuhal Topal "şu yapılsa yemem yediğiniz bir yemek var mı?" diye sorduğunda "Kesinlikle o tatlıyı yapmayın. İnşallah menülerinizde yoktur. Eğer olursa büyük dehşet çıkartırım. Kriz geçiyorum" ifadelerini kullandı.



Kübra Hanım'ın sözleri sonrası bu tatlı merak edildi. Söyleyemediği için tatlının adını kağıda yazan Kübra Hanım o tatlıyı görürse bayılacağını söyledi. Zuhal Topal ise "Tatlıyı görünce bayılıyorsun tatlıyı" diyerek şoke oldu.

Masadaki yarışmacılardan Efe Bey o tatlının kalburabastı olduğunu söyleyince olanlar oldu! Önce inlemeye başlayan Kübra Hanım daha sonra titremeye başladı, ardından da ağlama krizine girdi.

Yarışmacı nedenini anlatırken de "Annem bu tatlıyı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben o tatlıyı yedim. Tatlıyı yedikten sonra kabus geçirdim. Kabusu tatlıyı yediğim için gördüğümü düşündüm. O tatlının böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum" dedi.

Zuhal Topal o anlarda "Tövbe yarabbim" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Topal devamında "Sen kabusu tatlıya mı bağladın?" diyerek bu olaya anlam veremedi. Yarışmacılar ise Kübra Hanım sakinleşince kalburabastı deyince tepki vermeyince rol yaptığını söyledi.

Kübra Hanım ise yeniden ağlamaya başladı. Topal ise bu duruma anlam veremedi.





