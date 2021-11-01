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Zülfü Livaneli: Ben yerli malı giyiyorum

01.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, bilinmeyenlerini anlattı. Marka takıntısı olmadığını söyleyen Livaneli, "Kaliteli giymek ayrı, marka bir şey giymek ayrı... Ben yerli malı giyiyorum" ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli: Ben yerli malı giyiyorum

Sanatçı Zülfü Livaneli, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Livaneli, meraklı bir insan olduğunu ifade etti.

"Üstüme vazife olan olmayan her şeye meraklıyım." diyen 75 yaşındaki sanatçı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne gibi değişik konular okuduğumu görseniz şaşırırsınız. Hayatı, merak ediyorum, müzik nereye geldi merak ediyorum, R&B şu anda nereye geldi, nasıl yapılıyor merak ediyorum. Sosyal medyaya bakıyorum, tıptaki gelişmeleri merak ediyorum. Geniş bir yelpazem var. İnsanın tek boyutlu gitmesi doğru gelmiyor.

"BABAM ANADOLU KÜLTÜRÜNDEN KOPMAMAM İÇİN BANA SAZ ALMIŞTI"

Okul yıllarından da bahseden Zülfü Livaneli, "Babam Ankara'da Maarif Koleji'ne gönderdi. Yabancı dil eğitimi veren tek okuldu. O dönemde de şöyle düşünülürdü; 'Ecnebi olur çocuklar kendi kültürümüzden kopar...' Bu nedenle babam Anadolu kültüründen kopmamam için bana saz hediye etti. Okul çevrelerinde saz çalmak da ayıp gibiydi, evde çalardım. Kolejde de Elvis Presley dinlenirdi. Evde hem saz vardı hem de dedem bana dini eğitim verirdi. İnsan içinde yaşadığı topluma yabancı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"YERLİ MARKALAR KULLANIYORUM"

Ayrıca marka takıntısı olmadığını söyleyen Livaneli, yerli malı kullandığını belirterek, şu şekilde konuştu:

Bu kadar ağır yoksulluğun olduğu bir ülkede öyle anormal lüks arabalar, yalılar, köşkler, özel uçaklar falan... Eğer bir sanatçı ‘Ben halkçıyım’ diyorsa buna hakkı olmadığını düşünüyorum. Toplumdaki sınıf mücadeleleri yaralıyor, insanları kanatıyor, çocukları üzüyor. Kaliteli giymek ayrı, marka bir şey giymek ayrı... Ben yerli malı giyiyorum.

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Zülfü Livaneli Armağan Çağlayan
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