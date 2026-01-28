Zulümpiyat Kabusu Bitti Ama Fırtına Yeni Başlıyor

ZULÜMPİYAT KABUSU BİTTİ Mİ?

Galatasaray ligin son haftasında tabir-i caizse Zulümpiyat stadında sonunda şeytanı bacağını kırdı. Gerek stadın konumu, gerek rüzgarı gerekse de orada yaşadığı kötü anıları düşününce teknik direktör Okan Buruk'un belalısı olan Olimpiyat stadı, Fatih Karagümrük maçında sonunda Cimbom'un yüzünü güldürdü.

Şaka bir yana ligi son sıralarında olan Fatih Karagümrük maçında galibiyet alındı diye elbette methiyeler düzecek değiliz ama hafta içi oynanan Atletico Madrid karşılaşması bu açıdan büyük bir veri. Aslan zorlu bir maça çıktı ve sahadan en azından istediği bir skorla ayrıldı. Zor oldu ama gösterdiği istekle, mücadelesiyle bu skoru sonuna kadar hak etti. Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse bir üst tura kalabildi. Artık son maçta Manchester City deplasmanında utanç verici bir skor almadan temiz bir şekilde çıkmak en iyisi olacaktır...

FRAGMAN BİTTİ! SIRA ASIL BOMBALAR DA MI?

Galatasaray şu ana kadar 2 transferi bitirmeyi başardı. Birincisi Yaser Asprilla, diğeri ise Noa Lang... Noa Lang'dan başlamak gerekirse PSV ve Club Brugge kariyeri aslında çok başarılı. İsteği, yeteneği ve ilerleyişi getirdi onu Napoli'ye ama orada bir türlü barınamadı. Nedenlerine gelirsek, İtalyan ekibinin başında Conte gibi bir komutan var. Açıklarından daima geri gelip, savunmaya destek bekler. Asla savruk yıldızları, disiplin sorunları olan isimleri sevmez ve oynatmaz ki öyle de oldu. Galatasaray'a nasıl etki eder sorusuna gelirsek bence kötü bir hamle değil. Özellikle de maddi açıdan bakıldığında kiralama bedeli ve zorunlu olmayan opsiyonu düşünüldüğünde. Kanat bölgesinde Barış, Sane ve Yunus'u da düşündüğümüzde bir opsiyon daha katmak bence doğru bir hamleydi.

Yaser Asprilla'ya gelirsek çok fazla riski olmayan, maddi açıdan da sıkıntısız ve hem 10 numara da hem de kanatta opsiyon olabilecek bir yetenek. Kiralık olması da çok doğru. Genç ve istekli biri. Sorunsuz ve yerinde bir transfer olarak görüyorum.Bazı yorumlar okuyorum bunlar fragmandı, şimdi asıl bombalar gelecek diye. Kim o bombalar gerçekten merak ediyorum. Pape Gueye mi? Onyedika mı? ya da kim... Hiç birine yıldız , bomba gibi tabirler kullanmasını doğru bulmuyorum. Özellikle Gueye doğru profil ama yıldız olarak da göremeyiz tabii.

ASTON VILLA ÜSTÜ GÖZTEPE... KÖTÜ PERFORMANSLAR ARKA ARKAYA

Fenerbahçe'de iki zorlu mücadele arka arkaya geldi. Sarı-lacivertliler önce Aston Villa ardından Göztepe ile karşılaştı. Çok disiplinli, tempolu ve yetenekli oyunculara sahip. Zorlanacaklarını hatta puan kaybedeceklerini tahmin ediyordum ama bu kadar kötü oyun beklemiyordum. Aston maçının özellikle ilk yarısı ile Göztepe maçının neredeyse tamamı. Uzun zamandır Fenerbahçe'yi bu kadar kötü görmedim.

Bu zamana kadar performansını hep övdüğüm Tedesco da bu iki maç özelinde kötü hamleler yaptı. Özellikle Göztepe'de rakibin sağ bekini felç eden Musaba'yı oyundan alıp akan giden Fenerbahçe'yi resmen durdurdu. Öte yandan sağ bekte git geli hiç olmayan genç Yiğit Efe Demir'i oynatması hücum anlamında çok kısıtladı Fenerbahçe'yi. Bazen de risk almadan düz olanı yapmak hayat kurtarır. Ne biliyim yani Mert Müldür'ü sol beke çekip sağ da Semedo'yu oynatsa hem Semedo'dan alması gereken verimi alır, hemde sol bekte Semedo'ya göre nispeten alışkanlığı olan Mert'i değerlendirse daha iyi olabilirdi.