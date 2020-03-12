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  4. Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Itır Esen hangi rolde oynuyor?

Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Itır Esen hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2020 21:34 | Son Güncelleme

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı, çekimleri Kapadokya’da gerçekleşen, FOX ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka'nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Itır Esen hangi rolde oynuyor?

Çekimleri Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleşen, FOX ekranlarının sevilen dizisi “Zümrüdüanka”ya usta oyuncu Itır Esen dahil oldu.

Güçlü bir kadın karakteri canlandıracak olan usta isim “Kapadokya büyülü bir yer, çekimleri böylesine güzel bir yerde yapılan “Zümrüdüanka”ya katıldığım için çok heyecanlıyım. Oyuncu arkadaşlarım ve set ekibi çok sıcakkanlı. Burada olduğum için mutluyum” dedi.

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Itır Esen’in diziye dahil olmasıyla birlikte önümüzdeki bölümlerde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
itir esen, Zümrüdüanka,

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