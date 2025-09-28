Mynet Trend

007 James Bond-Skyfall filminde oynamıştı! Adanalı Hatice teyzeyi yıkan karar: "Üzgünüm"

007 James Bond-Skyfall filminde oynayan ve kamuoyuna yansıyan fotoğraflarıyla ünlenen Adanalı Hatice teyze, bu sıralar üzgün. Dünyaca ünlü filmde de kullanılan Kasım Gülek Köprüsü için verilen yıkım kararı Hatice teyzeyi oldukça üzdü. Hatice teyze, "Kasım Gülek Köprüsü'nde bir aksiyon sahnesinde bir fotoğrafım var, çok ünlü oldu. O köprü yıkılıyor şimdi. Yıkılacağı için üzgünüm" dedi. Hatice teyze ayrıca filmden önce ve sonra yaşadıklarını da anlattı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 1962'den bu yana kent ulaşımına hizmet eden, '007 James Bond-Skyfall' filminde de kullanılmasıyla dünyada tanınan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı verildi.

2026 yılının ilk aylarında yıkılacak köprünün yerine modern bir alt geçit yapılması planlanıyor. Yıkım ve yeniden alt geçit yapılmasının ise 8 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"O KÖPRÜ YIKILIYOR ŞİMDİ, YIKILACAĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

James Bond-Skyfall filminin köprü üzerindeki çekimlerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraf ile ünlenen Hatice Çetin (61), köprünün yıkılmasından dolayı hüzünlü olduğunu söyledi. 4 çocuk annesi Çetin, eşinin hayvancılık yaptığını, filmin çekildiği dönemde eşinin işsiz olduğunu belirterek, "Ben ilk 'Hanımın Çiftliği'nde oynadım. Ondan sonra 'Dila Hanım'da oynadım. 'Görüş Günü'ne gittim birkaç gün. 'Kötü Yol' diye bir dizi vardı ona gittim. Birkaç tane diziye gittim. Dünyaca ünlü bir filmde de oynadım, 007 James Bond. İlk başta teklif geldiğinde biraz heyecanlandım, korktum. Çünkü yabancı dizi, ilk defa çağırıyorlar. Sonra bir iki arkadaş daha gelince heyecanımı yendim. 27 gün gittim, güzel geçti. Kasım Gülek Köprüsü'nde bir aksiyon sahnesinde bir fotoğrafım var, çok ünlü oldu. O köprü yıkılıyor şimdi. İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez. Yıkılacağı için üzgünüm" diye konuştu.

"TELEVİZYONDAN DA ÇAĞIRDILAR BAYAĞI ÜNLÜ OLDUM"

Çetin, yabancı bir filmde oynamanın çok güzel bir şey olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Gittim, geldim. Hatta televizyondan da çağırdılar. O resim çıkınca çocuklarım göndermek istemedi. O fotoğraftan dolayı bayağı ünlü oldum. Benim telefonum yoktu, çocuklarımın vardı. Onlar gösterdi. Filmlerde oynama merakı bir arkadaş ortamıyla başladı. 'Biz diziye gideceğiz, seni de çağıralım' dediler. O zaman eşim çalışmıyordu, çocuklara bakıyordum. Biri üniversiteye gidiyordu, biri liseye, biri ilkokula gidiyordu. Oğlum askerdeydi. Dedim ben de gideyim. Eşim de 'tamam git' dedi. Böyle vesile oldu. O zaman 760 lira para almıştım. O parayla bu evimi yaptırdım. İkinci katla teras katının inşaat malzemesini aldım."

"SİNİRLİ GİBİ ÇIKMIŞIM, HABERİM YOKTU"

Çetin, filmde oynadığı sahneleri de anlatarak, "O resim çekildiğinde ise gerçekten gördüm. Adam atlayacaktı, ben bekledim. 'Hazır' dediler. İlk defa görüyorsun, adam Kasım Gülek Köprüsü'nden trenin üstüne atlayacak, bayan gelip silah doğrultacak, ben korkuyla arabanın arkasına saklanacağım. Heyecanlandım. Tipim de ciddi duruyor, sinirli gibi çıkmışım. Hiç haberim yoktu, resmimi çekmişler. O sahneyi en az on defa çektik" diye konuştu.

(İHA)

