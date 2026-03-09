Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü!

Zonguldak’ta, kaybolduktan 2 yıl sonra 2010’da Ulutan Barajı’nda kemikleri bulunan ‘Kirpi’ lakaplı Ahmet Yılmaz’ı öldürdükleri öne sürülen 2’si tutuklu 4 şüpheli hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Yılmaz’ın otomobilde boğulup cesedinin çuval içinde atıl bir kaçak kömür ocağında saklandığı, daha sonra da baraj gölüne atıldığı belirlendi.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü!

Zonguldak’ta 2010 yılında Ulutan Barajı kenarında insan kemikleri bulundu. 2012 yılında DNA testleriyle kemiklerin, 2008'de kaybolan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Ahmet Yılmaz’ın kemiklerinin 9 Aralık 2010’da barajdaki suların çekilmesiyle bir balıkçı tarafından bulunduğu belirtildi. O dönem yapılan incelemelerde Ahmet Yılmaz’ın ‘öldürüldüğüne dair emare bulunmadığı’ gerekçesiyle DNA sonucunun çıktığı 2012 yılında dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 1

GELEN İTİRAFLA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Zonguldak’ta Emircan İ.’nin (45) lideri olmakla suçlandığı 32 sanıklı suç örgütü davasında 2023 yılında H.P. isimli sanığın, duyduğu ama yaşamış gibi anlattığı, Ahmet Yılmaz’ı başına ateş ederek öldürüp baraja attıklarını itiraf ettiği ifadesinin ardından takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden açıldı.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 2

YALAN BEYANLARLA ÖLÜMÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bedeninde kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması olmayan Ahmet Yılmaz’ın ölümüne ilişkin dosyayı 2025 yılında devraldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişinin ifadesi alındı. Bu kapsamda şüphelilerin yine ‘suç örgütü’ dosyası kapsamında 2009 yılında cezaevinde kaldığı dönemde aralarında gönderdikleri şifreli not pusulaları da deşifre edildi. Cinayete dahil olanların, ölümü gizlemek için ‘Ahmet İstanbul’da yaşıyor. Ondan uyuşturucu aldım, otelde yaşıyor’ şeklinde sahte başvurular ve beyanlarda bulunduğu belirlendi. Emircan İ., Tarık Y. (50), Köksal A. (48) ve Baycan İ.’nin cinayeti bu şekilde uzun yıllar saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 3

İLK TUTUKLAMA 4 AY ÖNCE

Alınan ifadeler kapsamında İlker E.’nin arkadaş ortamlarında korku salmak için cinayeti işlediklerini anlattığı tespit edildi. Bunun üzerine başka suçtan tutuklu bulunan İlker E.’nin ifadesi alındı. İlker E. 11 Kasım 2025’te ‘Kirpi Ahmet’ cinayeti kapsamında da tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından daha sonra teknik takip, telefon dinlemesi ve HTS baz çalışmaları yapıldı. 22 Şubat’ta operasyon düzenleyen ekipler, Emircan İ., Köksal A. ve Tarık Y.’ye de gözaltına aldı.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 4

YASAK AŞK MI, HESAPLAŞMA MI?

Dosya kapsamında, Ahmet Yılmaz’ın, çete içi hesaplaşmadaki bir hırsızlık olayında diğer üyeleri ihbar edeceğine yönelik şüpheye istinaden öldürüldüğü ihtimali de ortaya çıktı. Emircan İ.’nin, ölen Baycan İ. ile Yılmaz’ın eşinin ilişkisi olduğu bu sebeple tartışıp boğarak öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 5

2 TUTUKLU 1 EV HAPSİ

26 Şubat günü soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi. ‘İştirak halinde kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan, Emircan İ. hakkında olay günü araçta bulunmadığı için ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanmasına, Köksal A. ve Tarık Y.’nin tutuklanmasına karar verildi. Bu suçtan tutuklu bulunan İlker E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 6

YARGILAMASI BAŞLAYACAK

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, Ahmet Yılmaz’ın ‘çeteyi ihbar edeceğinin’ duyulmasından sonra 1 Kasım 2008’de arkadaşları Baycan İ., Köksal A. ve Tarık Y. ile buluşup otomobil ile gezerken yaşanan tartışmada boğularak öldürüldüğü belirtildi. İddianamede, Emircan İ.’nin, Baycan İ. ile Yılmaz’ın eşi arasındaki ilişkiden dolayı tartışma yaşandığını anlattığına; Köksal A.’nın olaya dair susma hakkını kullanıp suçlamaları reddettiğine Tarık Y., ‘Kirpi Ahmet’i arabada Baycan İ.’nin boğduğunu cesedi çuvala koyduklarını, önce kullanılmayan bir kaçak kömür ocağına ardından da oradan alarak Ulutan Barajı’na attıklarını itiraf ettiğine yer verildi. Olay yerlerinde keşif de yaptırılan 4 şüpheli hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istendi.

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 7

18 yıl sonra çözülen sır: ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinin gizemi çözüldü! 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp olarak aranıyorlardı: Duvarların arasından çıktı!Kayıp olarak aranıyorlardı: Duvarların arasından çıktı!
Boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı!Boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak kirpi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.