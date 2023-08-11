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  4. 1,5 ayda 8 kilo vermişti! Zayıflığı gündem olan Pelin Karahan bakın ne paylaştı

1,5 ayda 8 kilo vermişti! Zayıflığı gündem olan Pelin Karahan bakın ne paylaştı

11.08.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Pelin Karahan son dönemde zayıflığıyla gündemde. Sık sık bu konuda eleştiriler alan 2 çocuk annesi kendisine gelen eleştirilere yanıt olarak makarna yerken poz verdi. Ünlü isim 1,5 ayda 8 kilo vermişti, zayıflama sırrı da ortaya çıktı.

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Karahan 1,5 ayda 8 kilo verdi. Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterini canlandırarak adını duyuran Pelin Karahan'ın zayıflığı takipçilerinden eleştiri de aldı.

Pelin Karahan gelen yorumlardan sıkılıp "'Yemiyor musun?' diyenlere" notuyla makarna yediği anları paylaştı.

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ZAYIFLAMA SIRRI

Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini söylemişti. 2 çocuk annesi oyuncu fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlatmıştı.

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Karahan ketojenik diyet yaptığını da söylemişti.


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