MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atandı! Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı paylaşımı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atandı! Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı paylaşımı

11.08.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çocuklar Duymasın" dizisinde Meltem ile Haluk karakterlerine hayat veren Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ Atacan dostluklarını dizi setinden özel hayata da taşıdı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Karadağlı'ya ilk tebrik de Altuğ'dan geldi.

"Çocuklar Duymasın" dizisi, televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide Meltem ile Haluk karakterlerine hayat veren Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sık sık bir araya gelerek eki günleri anıyor.

Kısa süre önce bir törende bir araya gelen ikiliden Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da, karar sonrasında ünlü oyuncu Karadağlı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

sdsfs

Tamer Karadağlı sürprizi! Genel Müdür olarak atandı Tamer Karadağlı sürprizi! Genel Müdür olarak atandı

Pınar Altuğ da arkadaşına ilk tebrikte bulunan isimlerden biri oldu. Pınar Altuğ arkadaşıyla pozunu paylaşıp "Yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diskalifiye şoku! 2 yarışmacı birden... Diskalifiye şoku! 2 yarışmacı birden...
Ülkeyi terk etmişti! Yeşilçam'ın kötü adamının kızı da ünlü çıktıÜlkeyi terk etmişti! Yeşilçam'ın kötü adamının kızı da ünlü çıktı
Serdar Ortaç'tan şoke eden paylaşım! "Eski karım iki tane göğsü var diye..."Serdar Ortaç'tan şoke eden paylaşım! "Eski karım iki tane göğsü var diye..."
Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı pınar altuğ atacan Pınar Altuğ ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.