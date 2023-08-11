Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atandı! Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı paylaşımı

"Çocuklar Duymasın" dizisi, televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide Meltem ile Haluk karakterlerine hayat veren Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sık sık bir araya gelerek eki günleri anıyor.

Kısa süre önce bir törende bir araya gelen ikiliden Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da, karar sonrasında ünlü oyuncu Karadağlı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Pınar Altuğ da arkadaşına ilk tebrikte bulunan isimlerden biri oldu. Pınar Altuğ arkadaşıyla pozunu paylaşıp "Yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

