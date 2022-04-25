1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk'ün kulüp televizyonuna konuştu. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum hakkında bilgi veren Öztürk flaş ifadeler kullandı.

RİVA'DAN 1,5 MİLYAR LİRALIK GELİR BEKLİYORUZ

Metin Öztürk mali açıdan kaynağını, "Selahattin başkanımız Riva'yı tesis edemese ekonomik sorunumuz daha büyük olurdu. Kemerburgaz'a geçemediğimiz ortamda Mustafa Cengiz başkanımız büyük özveriyle Ankara'ya gidip gelip Florya'yı ayıramamış olsaydı bugün antrenman yapılacak yer olmazdı. Biz gayrimenkul tarafında açıkçası satan değil, geliştiren, büyüten tarafta olacağız. Bugün iyi yönetemezseniz, koca Florya'yı satsanız 1 yıllık futbolcu giderini ancak karşılarsınız. Riva'dan gelecek gelirlerin farklı bir modelle çalışmalarını yaptık. Tabii genel kurulun onayına sunacağız. Oradan 1.5 milyarlık gelir bekliyoruz." şeklinde açıkladı.

"GOMİS VE FALCAO TRANSFERİNDE PARALARI ÇAR ÇUR ETTİK"

Transferde önemli olanın yatırımı doğru yapmak olduğunu vurgulayan Galatasaray Başkan Adayı, "Gomis ve Falcao transferinde paraları çar çur ettik. Ama bir tarafta da Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Bir başkası mesela geçen sezon biz bir gol averajla 2. olduk. Madem Belhanda'nın parasını ödedik 4-5 maç kalsa daha iyi olur muydu. Oğulcan için o kadar (1.2 milyon Euro) para verdik ama adamı niye oynatamadık. Sonuçta biz parayı verdik. O gün yönetimimiz ne diyorsa ben onların arkasında dururum. Bütçeyi aşacaksak şampiyonluk hedefi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önemli olan burada hedefinizden şaşmadan, 4. yıldızın 5. yıldıza gelmesinden bahsetmiyorum. Stat isim sponsorundan forma satışına kadar her şeyi etkiliyor. Futbol iyiyse diğer branşları da çeviriyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU SENE GEÇEN YILA GÖRE EKSİ 1 MİLYAR TL İLE İLE BAŞLIYORUZ"

Kulüp olarak Emlak Konut'a ödemeleri gereken 300 milyon liralık emlak borç olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu sene geçen yıla göre eksi 1 milyar TL ile başlıyoruz. Geçen sene biliyorsunuz bir banka ödememiz yoktu, bu sene 250 milyon lira bankalar birliği ödememiz var. 500 milyon kaybımız var. 10-12 milyon Euro futbolcu ödemesi var gençleştirme içerisinde. Yayın ihalesini herkes takip ediyor. 4-5 sene önce 500 milyon olan ihale şimdi 150 milyon Dolar'a geldi. Oradan da gelirlerimiz azalıyor. İyimser olarak 600 milyon lira, kötümser olarak 1 milyar lira açığımız var." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ 2024 YILINA GİRERKEN BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK"

Yönetime gelmeleri halinde bu sene Burak Elmas'ın hazırladığı bütçeye onay getireceklerini belirten Metin Öztürk, "Kulübün bu bütçeyi büyütme şansı yok. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Token'dan 16 milyon Dolar elde etti. Şu an Nef Stadı'nın isim hakkı da var. Özellikle basketbolda inanılmaz başarıya koştuk ve 6'da 6 yaptık. Erdem beyle yarın görüşeceğim. Daha iyisi bulunan kadar mücadele edilecek. Biz uluslararası bir stat isim sponsorluğu arayışımız devam ediyor. Bunun farklı avantajları oluyor. Galatasaray'ın bu mali çıkmazdan da sahadaki durumdan da çıkması mümkün. Biz ekibi buna gör dizayn ettik. Bizim hedefimiz 2024 yılına girerken Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak. Kasaya para da lazım. Bunlar 15-20 gün içinde olacak iş değil. Galatasaray'ın en az 200 milyon TL'ye ihtiyacı var. Kasaya para mı koyarsınız, futbolcu mu satarsınız bilmiyorum. Biz Galatasaray'ın elindeki varlıkları büyütmeye geliyoruz." dedi.

"TORRENT'İN DURUMUNU SEZON BİTTİĞİ GÜN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Teknik Direktör Domenec Torrent'le ilgili planını da açıklayan Öztürk, "Biz şampiyonluğa giden bir kadro kuracağız. Sayın Torrent bizi ikna ederse tabii ki yola devam edeceğiz. Ama şu anki eldeki sonuçlara göre başarısız. Diyorsunuz tazminat maddesi var, onu da değerlendireceğiz. Sayın Torrent kariyerli bir hoca, bunu tartışmaya gerek yok. Bizim için Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olmak. Bizim için üçüncülük sonunculuktur Faruk Süren'in dediği gibi. Biz birini göndermeye gelmiyoruz. Biz hiçbir branşın ayarlarıyla oynamak istemiyoruz. Başarıya giden yolda hoca bizi tatmin edemezse o zaman o enerjisi olan hocalarla devam edeceğiz. Sezon bittiği gün değerlendireceğiz çünkü önümüzde maçlar var. İvmeyi görmek lazım. Bizim önemli avantajımız var önümüzde." dedi.

"21 TANE SPONSOR HAZIR"

21 tane sponsorun hazır olduğunu açıklayan Metin Öztürk, "Bizim en önemli kasımız reflekslerimiz iş adamı vasfıyla sponsorluklar. 21 tane sponsor hazır halde bekliyor. Mecidiyeköy'deki bina otel olarak düşünülmüş ama daha sonra atıl kalmış. O bölgede rezidans projesi olarak düşünülmüş, biz de bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. 30-40 yıl Galatasaray'ın malı olarak kalacak. Florya'da tapulu yerlerimiz var bir de devlete ait kullandığımız yerimiz var. Biz orada diğer yerleri de alıp Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayabiliriz. Yeni bir borçlanmaya sıcak bakmıyoruz." açıklamasını yaptı.



