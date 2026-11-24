Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde düzenlenen güvenlik toplantısında, sarı-kırmızılı taraftarların daha önce tribünlerde açtığı Filistin'e destek pankartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.

UEFA, GALATASARAY'A CEZA VEREBİLİR!

Toplantıda UEFA yetkililerinin Galatasaray cephesine üstü kapalı bir uyarıda bulunduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların Aston Villa mücadelesinde Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla pankart açması halinde, kulübün UEFA tarafından yaptırımla karşı karşıya kalabileceğinin iletildiği ifade edildi.

NETANYAHU HÜKÜMETİ GALATASARAY'I ŞİKAYET ETMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin Filistin'e destek pankartları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiş."

"MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dursun Özbek, söz konusu tutumun insani ve vicdani bir duruş olduğunu vurgulayarak tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."

GALATASARAY GERİ ADIM ATMADI

İsrail'in UEFA'ya şikayet ettiği Galatasaray, Aston Villa maçı için RAMS Park'a Filistin pankartları astı.

UEFA'YA SİYASİ BASKI MESAJI

Başkan Özbek, UEFA'nın siyasi baskılara itibar etmemesi gerektiğini belirterek açıklamasını şu sözlerle sürdürmüştü:

"Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."