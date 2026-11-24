Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 5'inci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa U19'u konuk etti. Esenler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

GALATASARAY'DAN GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 11'inci dakikada Markie Meade'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyuna ağırlığını koyan Galatasaray U19, rakibine karşı üstünlüğü ele geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Arda Tagay, Ada Yüzgeç ve Eyüp Karasu'nun attığı gollerle skoru 3-1'e taşıdı. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray U19, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte genç Aslanlar, UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

SIRADAKİ RAKİP AEK

UEFA Gençlik Ligi'nde ilk galibiyetini alan Galatasaray U19, bir sonraki sınavını 8 Aralık'ta verecek. Sarı-kırmızılı ekip, Yunanistan'ın başkenti Atina'da AEK U19 takımıyla karşı karşıya gelecek.

Dikkat çeken bir diğer detay ise aynı tarihte Galatasaray A Takımı'nın da Atina'da AEK A Takımı ile mücadele edecek olması. Böylece iki kulüp arasındaki rekabet aynı gün hem gençler hem de A takımlar düzeyinde yaşanacak.